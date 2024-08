Capcom deelt TGS line-up én Ace Attorney-demo

Over iets meer dan een maand is het tijd voor de jaarlijkse Tokyo Game Show, waar ook Capcom weer van de partij zal zijn. Op 26 september vindt het Capcom Online Program plaats. Hier deelt het bedrijf het laatste Capcom-nieuws met bezoekers en kijkers. Vandaag is de line-up bekendgemaakt.

Wat kunnen we dit jaar verwachten? Er komen in ieder geval een paar grote namen voorbij! We krijgen in ieder geval iets te zien over Ace Attorney Investigations Collection en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Ook Dead Rising Deluxe Remaster, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Monster Hunter Now, Monster Hunter Wilds en Street Fighter 6 zullen de revue passeren. Wie afgelopen week Gamescom Opening Night Live heeft gekeken, zal Monster Hunter Wilds ook daar al voorbij hebben zien komen. Eens zien wat ze volgende maand laten zien.

Wil je meekijken? De Capcom-show start om 23:00 uur Japanse tijd. Dat betekent dat je hier in Nederland om 16:00 uur klaar moet zitten. Voorafgaand aan de show zal er meer informatie worden gedeeld. In de tussentijd kun je ook terecht op hun officiële TGS-pagina van Capcom. De gehele Tokyo Game Show duurt van 26 tot en met 29 september. Voor een volledig overzicht van alle deelnemers kun je hier terecht.

Maar Capcom heeft nog meer nieuws

Van alle hierboven genoemde Capcom-games verdient Ace Attorney Investigations Collection nog even een speciale vermelding. Vanaf vandaag is er namelijk een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop! Ben jij nieuwsgierig naar de game? Dan is dit je kans om er alvast van te proeven, voor de titel op 6 september uitkomt. In de demo kun je het begin van beide games spelen, zodat je van beide een voorproefje krijgt. Het nieuws van de demo gaat gepaard met wederom een nieuwe trailer, waarin we kennismaken met diverse personages. Je bekijkt hem hieronder: