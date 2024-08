Releasedatum isometrische shooter Kill Knight bekend gemaakt

Afgelopen april werd Kill Knight aangekondigd, een nieuw project van PlaySide Studios. Deze isometrische arcade geïnspireerde shooter is toen meteen bevestigd voor de Switch, maar een releasedatum was nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een intense trailer is de releasedatum bekend gemaakt. Vanaf 3 oktober kun je met deze titel aan de slag. De trailer kun je hieronder bekijken. Let op! De trailer bevat veel heftige lichtflitsen.

In Kill Knight speel jij een loyale ridder… of tenminste, dat was je. Verraden en verbannen naar “The Abyss” is er niet veel meer van je over, een ontheiligd lichaam in een ondood harnas. En in dit verbannen land heb je meer één doel: de laatste engel vermoorden. Vind en gebruik de zwaktes van je vijanden, manage je resources en gebruik je wraakgevoelens om alles wat in je pad staat te vermorzelen. Ga uitdagingen aan en verzamel nieuwe stukken harnas om je ridder nog dodelijker te maken. Creer een unieke speelstijl met de vele wapens, zwaarden en uitrustingen en vind die laatste engel.

Kill Knight is een top-down shooter, waarin je je afdaalt door vijf verschillende lagen, de één nog dodelijker dan de andere. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden om uit te kiezen, eveneens een Master Mode, waarin de vijf lagen gecombineerd worden in één lange arena challenge. Ook is er een global leaderboard en kun je de highscores van je vrienden zien.