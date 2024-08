Nieuwe trailer toont releasedatum pixel-art platformer BZZZT

Enkele maanden geleden werd BZZZT aangekondigd tijdens de Indie World direct. De game was toen al even beschikbaar op steam, maar ondanks dat kon er nog geen datum gegeven worden voor de release versie. Daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer heeft Cinemax laten weten dat we de game op 19 september op de Switch kunnen verwachten. De trailer kun je hieronder bekijken.

BZZZT is een snelle “jump-dash-run” platformer, die probeert nostalgische pixel art te combineren met modern design. De game is vrijwel geheel gemaakt door één persoon. Karel Matekja, beter bekend als Ko.dll, om eer te doen aan retro games met hetzelfde principe. Het verhaal speelt zich af in het jaar 4096, waar je de rol aanneemt van een kleine robot. In een geheim laboratorium werken dokter Emily en wereldberoemde Professor Norbert aan een geclassificeerd project. Door middel van een gemelijke onderzoek en intellect weten ze een robot, niet groter dan een broodrooster, tot leven te wekken. En alhoewel hij klein is heeft hij een grote persoonlijkheid! Met zijn vele unlockbare vaardigheden is hij klaar om de wereld te redden, en dat is maar goed ook. In de wereld van BZZZT gebeuren rare dingen. D kwaadaardige wetenschapper Badbert staat namelijk op het punt zijn slechte plannen op de wereld los te laten. Weet jij dit op tijd te stoppen?