[Preview] Lucky Tower Ultimate – Een hilarische trip door een onvoorspelbare toren

Tijdens gamescom hadden we een afspraak om de game Lucky Towers Ultimate te spelen. Een roguelite van ontwikkelaar Studio Seufz. Lucky Tower Ultimate is een revival van een oude Flash-game, die de developers hebben aangevuld met nieuwe mechanics. Lees hier wat wij daar van vonden.

Onvoorspelbare toren

In Lucky Tower Ultimate verken je een procedureel gegenereerde toren, die elke run weer anders is. Dit zorgt ervoor dat je nooit precies weet wat er achter de vele deuren in de game schuilt. De ene keer is het een kist met een goed wapen of pantser. De andere keer is het een groep vijanden en op weer een ander moment is het een companion. Dit zorgt ervoor dat iedere run fris en uniek aanvoelt, maar dat je ook altijd op je hoede moet zijn.

De game zit namelijk boordevol met vallen en vijanden die je in één keer kunnen doden. De onvoorspelbare natuur zorgt ervoor dat je ze vaak niet ziet aankomen, met als gevolg dat je vaak sterft, wat ook gebeurde tijdens mijn speelsessie. Een developer vertelde mij dat een enkele succesvolle run ongeveer een kwartier duurt, maar hij verwachtte niet dat iemand het in één speelsessie zou halen. Daarvoor moet je de game en zijn mechanics namelijk heel goed kennen. Hij gaf wel aan dat ik ver was gekomen.

Hilarische trip

Tijdens mijn speelsessie werd er één ding al snel duidelijk: de ontwikkelaars achter de game hebben veel humor. De game zit namelijk tjokvol met slapstick comedy en bizarre situaties waar je als speler in terechtkomt. Zo overkwam het mij bijvoorbeeld dat ik ergens een deur opende en dat er vervolgens een enorme trol tevoorschijn kwam die je in één klap doodmepte. Of dat ik stierf en mijn companion daar vervolgens een kurkdroge opmerking over maakte. In de meeste games wordt doodgaan beschouwd als iets vervelends, maar in deze game is het in veel gevallen door de absurde en cartooneske humor hilarisch.

Een groot deel van de humor komt ook door de artstijl en het gedrag en de mimiek van de hoofdpersoon. De game heeft de uitstraling van een 80’s cartoon waarbij alle omgevingen, personages en moordscènes met de hand zijn getekend en geanimeerd. De hoofdpersoon Van Wanst moet in vrijwel elke situatie weer een arrogante opmerking maken en zijn eigen ego strelen. En zelfs wanneer hij wordt onthoofd, heeft hij nog steeds een stompzinnige glimlach op zijn bek. Het is met afstand de grappigste game die ik heb gespeeld op gamescom.

Multifunctionele items

Wat me ook heel erg opviel tijdens mijn speelsessie is dat de mechanics redelijk veel diepgang hebben. In het begin was ik vooral aan het rondrennen en springen, maar de developer liet me zien dat ik bepaalde items, zoals potions, niet alleen kon gebruiken om te drinken, maar ook om mee aan te vallen of om je wapen mee te upgraden. Zo kwam ik in aanraking met een poison potion en mijn eerste reactie was om deze te laten liggen, maar de developer vertelde mij dat ik er ook met mijn wapen op kon slaan, zodat deze tijdelijk een statuseffect kreeg.

Dit is iets waar ik in eerste instantie niet aan had gedacht. Volgens de developers kun je in principe ieder item als wapen gebruiken. Naast zwaarden, knotsen en toverstokken dus ook dode vijanden en zelfs eten. Zo zie je maar weer dat de items die je oppakt multifunctioneel zijn, waardoor je regelmatig tactische keuzes moet maken in wat je meeneemt en achterlaat. Tegelijkertijd kun je zelfs met het sterkste pantser na een kleine fout nog de dood tegemoet lopen. Goed blijven opletten en voorzichtig spelen blijven daarmee je sterkste items.

Behulpzame companions

Een ander element dat bijzonder veel diepgang heeft is de manier waarop je met companions omgaat. De companions helpen je met het verslaan van vijanden. Voordat je een deur instapt, kun je er ook voor kiezen om de companion eerst door een van de deuren te sturen. Er bestaat dan een kans dat hij alle vijanden verslaat. Dit voorkomt dat je hier zelf moeite voor moet doen en vervolgens sterft, maar het brengt ook het risico met zich mee dat de companion sterft. De companions hebben ook allemaal een tevredenheidsniveau dat je kunt verhogen door ze geld te geven. Wanneer dit hoger is, zijn ze meer bereid om dingen voor je te doen.

Wanneer je het voor elkaar krijgt om de toren te voltooien met een levende companion, vertelt deze je meer over het verhaal van de game en de lore van de toren. Het verhaal wordt daarmee tussen de runs in de toren door verteld. Het geld is ook inzetbaar om items te kopen. Wanneer je het uiteinde van de toren weet te halen, kun je de overgebleven munten gebruiken om een wapen te kopen, zodat je je volgende run wat makkelijker kunt maken.

Hilarische en diepgaande roguelite

Lucky Tower Ultimate lijkt op het eerste oog een hilarische en verrassend diepgaande roguelite te worden. Er waren meerdere momenten waarop ik hardop heb gelachen tijdens de demo. De game mag dan lastig zijn, maar dat maakt door de absurde wijze waarop je sterft helemaal niet zoveel uit. Mocht je door dit verhaal nou geïnteresseerd zijn geraakt in Lucky Tower Ultimate, dan hoef je gelukkig niet lang meer te wachten. De game verschijnt op 13 september namelijk al op Steam Early Acces. Volgend jaar moet de game ergens verschijnen voor Steam en later voor alle grote consoles.

