High on Life krijgt Switch-versie

High on Life is een action adventure game die zich focust op comedy. De game komt oorspronkelijk alweer uit 2022 op Steam, waar het momenteel nog steeds erg positieve reviews ontvangt. Of dat op de Switch ook zo zal zijn kunnen we binnenkort uitvinden, want de game krijgt op 6 mei een Switch-versie. Dat is tijdens een kort fragment van de laatste Nintendo Direct aangekondigd. De trailer kun je hieronder bekijken.

In High on Life volg je het verhaal van een nogal ambitie loze jongere, net klaar met de middelbare school. Hij weet niet echt wat hij met zijn leven aan moet, maar dat veranderd wanneer een buitenaards kartel de mensheid wil gebruiken om de aarde in te nemen. Nu moeten jij en een team charismatische pratende geweren de held spelen en de dodelijkste intergalactische moordenaars worden die de kosmos ooit heeft gekend.

Verken vreemde en dynamische werelden en biomen terwijl je het opneemt tegen terwijl je de boosaardige Garmantuous en zijn bende buitenaardse handlangers opspoort. Red en gebruik vreemde pratende geweren en gebruik hun unieke vaardigheden om uitdagingen te voltooien, buitenaardse technologieën te verzamelen en steeds een stukje beter te worden.