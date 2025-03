Lou’s Lagoon vliegt deze zomer naar de Switch

Cozy Airplane Delivery game Lou’s Lagoon komt deze zomer naar de Switch. Uitgever Megabit, rokaplay en ontwikkelaar Tiny Roar hebben dat aangekondigd door middel van de Nintendo Direct, waar de game in een kort fragment te zien was. De game is nog niet uit, maar de demo die momenteel op steam te spelen is belooft veel goeds! Deze heeft namelijk grotendeels zeer positieve reviews. Ook onze eigen Alex was er erg positief over, deze mocht de game afgelopen Gamescom al eens proberen. Hoe zij dat ervaarde kun je hier lezen. Een trailer kun je hieronder bekijken.

In Lou’s Lagoon beheren jij en je ook een goedlopende seaplane delivery service… tot op een dag je oom op mysterieuze wijze verdwijnt. Het is nu aan jou om dit bedrijf in leven te houden, de eilanden met elkaar te verbinden en het mysterie van zijn verdwijning op te lossen. Met je handige stofzuiger, the Swirler 2000, aan je zijde ga je op pad om de Limbo Archipelage te verkennen. Vind materialen, maak wat je nodig hebt en voldoe aan de leveringen van je klanten in een prachtige wereld vol geheimen en verassingen. Upgrade je vliegtuig, niet alleen om rond te komen, maar ook om uitdagingen aan te gaan en om aan races mee te doen. Geniet van de kleurrijke tropische wereld daar beneden, en vergeet vooral niet je ogen open te houden. Verborgen schatten of geheimen kunnen namelijk zomaar aanwijzingen geven over de verdwijning van je oom.