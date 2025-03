[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 14

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.



Croc: Legend of the Gobbos

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 2 april 2025

De wat oudere gamers kennen ongetwijfeld Croc: Legend of the Gobbos nog. Deze platformer verscheen in 1997 op de PlayStation en krijgt nu, 27 jaar later, een remake op de Nintendo Switch. Deze platformer uit de jaren ’90 telt in totaal 42 levels. In elk level zitten zes Gobbos. Als alle Gobbo’s van een level zijn gevangen, kan een deur worden geopend aan het einde van een level. Ondertussen neem je het op tegen de nodige vijanden én krijg je regelmatig een baasgevecht voor je kiezen. Deze remake bevat daarnaast verbeterde graphics en een modernere besturing.

Daarnaast bevat de game ook een digitaal museum, gemaakt in medewerking met veel van de oorspronkelijke teamleden. Meer dan een jaar lang zijn deze bezig geweest met het opsporen van lang verloren ontwikkelingsmaterialen, zoals concept karakter- en levelontwerpen, animatietests, spelontwerpdocumenten, zeldzame promotiemerchandise, pre-release mixen van de iconische Croc-soundtrack, en een serie documentaire-interviews met veel van de bijdragers aan Croc’s ontwikkeling.

Caligo

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99– 3 april 2025

Caligo is een korte atmosferische walking simulator, welke in 2017 op de Switch verscheen. Het is een interactief verhaal, welke het verhaal vertelt van de duisternis waar iedereen zich op een gegeven moment in zal bevinden. Het is voor iedereen anders, voor sommigen is het een kort en spannend avontuur, waar het voor anderen een plek is om tot rust te komen. Weer anderen zullen het ervaren als hun ergste nachtmerrie terwijl het voor een kleine roep wellicht meer als een openbaring zal zijn. één ding is zeker: Iedereen zal de grote vraag moeten beantwoorden. Een keuze die je zal helpen jezelf beter te begrijpen.

Is This Game Trying to Kill Me?

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 4 april 2025

Een game in een game. Is This Game Trying to Kill me is een horror puzzel game, waarin je in-game een game moet spelen in ruil voor je vrijheid. Je bent namelijk opgesloten in een afgelegen huisje in het bos, waar de eigenaar je uitdaagt een game te spelen om je vrij te laten. Dat is nog niet zo eenvoudig, want je zult al snel merken dat elementen uit de game zich in de ‘echte’ wereld manifesteren. Valstrikken uit het spel verschijnen in de werkelijkheid, en jouw acties in de hut beïnvloeden het computerspel. Al snel besef je dat de inzet in dit spel je leven is!

Wat verder verschijnt in de week van 31 maart tot en met 6 april

31 maart – Vagrus: The River Realms

31 maart – Vagrus: The River Realms – Praetor Edition

31 maart – Zombie Police: Christmas Dancing with Police Zombies

31 maart – [Bundle] Genome Guardian + Keeper’s Toll

1 april – Space Battle

2 april – Space Truck Simulator

2 april – Sol Dorado Heist

2 april – Dagger Froggy

3 april – Mahjong Cascade: Bamboo and Dragons

3 april – Lonestar

3 april – Biomorph

3 april – Caligo

3 april – Perfect Hand of Nostalpix

3 april – Sociable Soccer 2025

3 april – [Bundle] Trefix Minigames: Games and Comic Books for Kids

3 april – Mysterious Pet Monpay Chicory

3 april – Vault of the Void

3 april – Gunbro

3 april – Psyciatric Prison Romance: Serial Killer Anime Boys dating Sim

3 april – EGG CONSOLE ‘How Many Robot’ PC-8801mkIISR

3 april – Shopping Fever

3 april – One Step After Fall

3 april – Space Girls Battle Puzzle 2048

3 april – Make it! Okonomiyaki

3 april – Korean Drone Flying Tour – East River

3 april – Legends of Aligned

4 april – Sweet Bakery Tycoon – Elite Edition

4 april – Burger Chef Tycoon – Discovery Edition

4 april – Fashion World – Definitive Edition

4 april – Train Traffic Manager – Definitive Edition

4 april – Spirit Valor

4 april – Buggy Off-Road Racing – Legendary Edition

4 april – Feudal Bros Tonosama #1

4 april – Snooker fever – Premium Edition

4 april – Vampires and Knights – Eclipse Survival & Magic Craft

4 april – The Renovator Origins

5 april – Primitive life simulator



