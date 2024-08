Multiplayer dating sim Doomsday Paradise is onderweg naar de Switch

Uitgever Astrolabe Games en ontwikkelaar Lemonade Flashbang hebben aangekondigd dat Doomsday Paradise een Switch-versie krijgt. Deze multiplayer dating sim verscheen eind vorig jaar op steam, waar het erg positief ontvangen is. Binnenkort zullen we ook met deze titel op de Switch aan de slag kunnen, inclusief een heleboel nieuwe content van de “Wave 2” post release updates. Om dit nieuws aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken. De game verschijnt op 12 september.

Doomsday Paradise is een multiplayer dating sim waarin je twee dingen zult moeten balanceren: het redden van de wereld en het vinden van een date. Jij en je vrienden spelen een groep beginnende helden die net zijn aangekomen in ‘Sunset Town’, een tropisch eiland waar apocalyptische evenementen wel elke week lijken te gebeuren. Deze week is niet anders: Jij en je vrienden hebben vijf dagen om de wereld te redden, en daarnaast de liefde van je leven te vinden. In dit turn-based avontuur neem je om de beurt een beurt in het dynamische verhaal, waarbij iedereens keuze ertoe doet! Krijg een date, ga op avontuur en vecht om de inkomende horde demonen tegen te houden. Met meer dan 13 singles en meer dan 100 verschillende eindes ben je nog wel even bezig!