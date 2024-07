Nieuwe trailer voor Sonic x Shadow Generations

Reis door de tijd in deze trailer die oude gameplay vergelijkt met toekomstige!

25 oktober is het zover: dan kunnen we los met Sonic x Shadow Generations. Deze gamebundel combineert een remaster van Sonic Generations met de splinternieuwe Shadow Generations. Ook Shadow Generations ontleent diens levels aan voorgaande Sonic-games. Deze nieuwe trailer laat dat prachtig zien door de originele levels en de vernieuwde versies naast elkaar te plaatsen. En uiteraard wordt er ook nog even reclame gemaakt voor de pre-order bonus en de digital deluxe versie. Als je deze deluxe versie koopt, kan je het spel drie dagen eerder spelen.

Het verhaal van Shadow Generations loopt parallel aan dat van Sonic Generations. Dus terwijl Sonic het opneemt tegen Doctor Eggman, knoopt Shadow de strijd aan met zijn aartsvijand Black Doom. Nouja, niet alleen Shadow, maar ook een geheim personage dat nog steeds niet is onthuld! Daarnaast kunnen fans ook uitkijken naar de miniserie die als proloog gepland staat voor later dit jaar: Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings. Heb jij één van je favoriete levels langs zien komen in de trailer? Laat het ons weten in de comments!