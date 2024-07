Hollow Cocoon nestelt zich op de Switch

Volgende week komt deze Japanse horror game naar de Switch.

Hollow Cocoon komt binnenkort naar de Switch. Deze game, een first person horror adventure game, verscheen oorspronkelijk vorig jaar op de PC. Daar is hij erg goed ontvangen, reden voor uitgever Regista om nu met een Switch versie te komen. Vanaf 25 juli kunnen we met deze titel aan de slag. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Het verhaal van Hollow Cocoon speelt zich af in het 1980 van Japan. Jij speelt Minato Jinba, een student die op reis gaat naar het ouderlijk huis van zijn moeder. Dit doet hij nadat zijn vader hem verteld dat zijn oma niet lang meer te leven heeft. Het huis staat echter in Ichonose, een klein dorpje ver in de bergen. Hij reist ernaartoe maar bevind zich al snel in een situatie waarin hij moet rennen voor zijn leven. Zorg ervoor dat het monster je niet vind en verzamel bewijs dat de gruwelijke waarheid bloot legt.