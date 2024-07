Sonic x Shadow Generations website hint naar een geheim speelbaar karakter

Een 4de karakter? Wie zou dat kunnen zijn?

Sonic X Shadow Generations komt op 25 oktober uit. Aangezien de release van deze remaster steeds dichter bij is komt er ook meer info over naar buiten. Op de promotionele website van de game is nu een overzicht te zien tussen de speelbare karakters in de game. De site heeft een blauwe-witte Sonic-kant met moderne en klassieke Sonic en een rood-zwarte Shadow-kant. Tussen deze pagina’s kan gewisseld worden door op een ster te klikken. Interessant aan de Shadow-kant is dat er naast Shadow een leeg vakje staat met de tekst: “coming soon”.

The Japanese #SonicXShadowGenerations site showcases both sides of the game, interestingly teasing that another character may be playable (?) in Shadow Generations 👀



🔗 https://t.co/4ubFZv0tdX#SonicNews pic.twitter.com/mBMcYFsGOJ — Tails' Channel (@TailsChannel) July 3, 2024

Hiermee wordt er dus een geheim speelbaar karakter voor de game geteased. Verdere details over dit karakter zijn onbekend. Wellicht krijgt Shadow ook een klassieke variant of voegen ze nog een ander karakter toe zoals Blaze of Silver. Op 25 oktober zullen we het sowieso weten, want dan komt de game uit voor PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch.

Sonic x Shadow Generations is een remaster van de game Sonic Generations die in 2011 verscheen voor de PlayStation 3, Xbox 360, 3DS en PC. Deze remaster voegt een geheel nieuwe Shadow campagne toe, waarin je met Shadow een geheel nieuw verhaal waarin hij het moet opnemen tegen zijn oude vijand Black Doom. In de basis game speel je ondertussen allerlei klassieke Sonic levels van voorgaande games als klassieke en moderne Sonic. De klassieke levels zijn in 2D en de moderne levels in 3D. In de game komt de gehele geschiedenis van Sonic (tot aan 2011) aanbod. Je start in Greenhill Zone, maar doorloopt ook modernere levels als City Escape uit Sonic Adventure 2 en Planet Wist uit Sonic Colors.

Ben jij van plan om met deze remaster aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties.