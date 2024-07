Launch trailer viert release Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Mysterieuze portalen, Splinter ontvoerd en alleen jij kunt hem redden!

Het is zover: Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate is sinds gisteren te spelen op de Nintendo Switch. Deze roguelike Turtles game kwam oorsrponkelijk uit voor mobile devices, maar heeft, met natuurlijk een boel upgrades, nu de stap naar consoles gemaakt. En dat moet gevierd worden! Om die reden heeft ontwikkelaar Super Evil Megacorp een launch trailer online gezet. Hierin krijg je nog even een goed beeld van de game. Die trailer kun je hieronder bekijken. De game is te downloaden in de Nintendo Switch eShop voor €29,99.

Het verhaal van Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate draait natuurlijk om de vier turtles en hun vader en sensei Splinter. Wanneer laatstgenoemde ontvoerd word door Shredder verschijnen er plotseling allemaal mysterieuze portalen. Terwijl April en Metalhead gevonden artefacten voor aanwijzingen onderzoeken vechten deTturtles zich een weg door New York in een poging hun vader te redden. Maar hoe dichter bij Splinter ze komen, hoe meer er duidelijk wordt dat er een grotere dreiging zich in de schaduwen verbergt…

De game belooft snelle roguelike actie waarin “geen twee runs” hetzelfde zijn. Met randomised power-ups, levels en boss modifiers lijkt het inderdaad alsof de game genoeg content bied! Speel daarnaast als één van de vier turtles, en laat vrienden (zowel on als offline) de rest invullen voor nog meer heerlijke chaos. De game is daarnaast compleet aangepast voor de Switch, met verbeterde graphics, gedetailleerdere omgevingen met meer lichteffecten, beter geluid en controls die passen bij de Switch. Verken iconische New York locaties, upgrade je Turtle en zet alles op alles om Splinter te redden!