Nieuwe, vroege beelden opgedoken van Conker’s Bad Fur Day en Banjo Kazooie

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van vroege versies van de games Conker’s Bad Fur Day en Banjo Kazooie. Bij de beelden van Conker’s Bad Fur Day staat de titel Twelve Tales Conker 64 vermeld. Dit was de oorspronkelijke titel van de game voordat deze werd veranderd naar Conker’s Bad Fur Day. De beelden zijn onder andere toegevoegd aan het YouTube-kanaal: The Video Game History Foundation. Ze hebben daar deze week veel beelden van de E3 toegevoegd die voorheen niet beschikbaar waren.

Conker’s bad Fur Day is uiteindelijk een heel ander soort game geworden dan dat het Rare oorspronkelijk van plan was. Het zou in eerste instantie een vrolijke, familievriendelijke platformer worden, zoals Super Mario 64 en Banjo Kazooie. Later in de ontwikkeling is de toon veranderd met de volwassen grappen die we tegenwoordig van de game kennen.

Hieronder zijn de beelden van de games en de E3 te zien.

Conker’s Bad Fur Day

E3

Banjo Kazooie