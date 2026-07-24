[Review] Moss: The Forgotten Relic – Muisachtig leuk avontuur

Het voelt als de dag van gisteren dat Moss op de PlayStation VR verscheen. In 2018 kwam het eerste deel uit en vier jaar later het vervolg. En nu in 2026 maakt Moss de overstap naar het platte vlak. Moss: The Forgotten Relic bundelt beide games en is op 16 juli jongstleden uitgekomen op zowel de Switch als Switch 2. Lees hier in onze review of Moss: The Forgotten Relic een succes! Ik heb de game op de Nintendo Switch 2 gespeeld en dat is dus de versie waar deze review over gaat.

Quill – de dappere muis

In Moss: The Forgotten Relic speel je achtereenvolgens door Moss: Book I en Moss: Book II. Deze avonturengames draaien om de dappere muis met de naam Quill. De wijze waarop het verhaal zich presenteert steelt de show. Het is net een sprookjesboek. Alleen al bij het opstarten van de game komt dit gelijk naar voren. Via de bladzijdes van het boek maak je kennis met het verhaal, waarvan je zelf de bladzijdes mag omslaan, en ontdek de wereld waarin Quill leeft. Een ingesproken stem vertelt ondertussen alles wat je maar moet weten over het verhaal Vervolgens start de game. Deze sprookjesboekachtige passages keren gelukkig af en toe terug, want ik vond ze geweldig. Het voelde voor mij als een magische vertelwijze die mij vastpakte en niet meer losliet. Het actieve deel van de game draait om platformen en puzzels oplossen. Hoewel het vrij lineair is, gaat het niet vervelen. De relatief korte speelduur helpt daar ook aan bij. Beide delen samen kan je in acht tot tien uur uitspelen.

Als speler heb je twee belangrijke rollen in het verhaal. Ten eerste bestuur je Quill. Als haar platform en vecht je je door de omgevingen. Ten tweede heb je nog de bijzondere rol als Lezer. Als Lezer kan jij Quill helpen obstakels te overkomen en omgevingen te manipuleren. Dit zorgt voor een unieke dubbelrol, waarvoor je beide Joy-Con-sticks moet gebruiken. Door deze te combineren kan je de steeds lastiger wordende puzzels de baas zijn.

Hoewel het oorspronkelijk twee games waren, is het qua verhaal eerder één game. Als je na Book I zou stoppen, voelt het alsof je een onaf verhaal hebt met allemaal losse eindjes. Beter is het om Moss als een geheel te zien en zo te benaderen. Qua gameplay merk je echter wel dat het van origine twee games waren met aardig wat jaren tussen de releases. Het voelt alsof de ontwikkelaar in Book II de variatie in puzzels en vechten heeft toegevoegd, die in Book I miste. Lastig wordt het echter nooit. Het blijft zelfs met meer variatie een vrij ontspannen ervaring.

Cameraperspectief

In het origineel was het de bedoeling dat je zelf bewoog om de camera te verplaatsen. Nu het geen VR-game meer is en beide Joy-Con-sticks in gebruik zijn, is ervoor gekozen om het cameraperspectief vast te zetten. Afhankelijk van waar je loopt beweegt de camera automatisch mee en draait naar het meest handige perspectief. Handig? Dat valt soms tegen. Het wilde weleens gebeuren dat de camera zo draaide dat je niet meer kon inschatten waar je heen moest springen. Daardoor ben ik heel wat keren doodgegaan. Het scheelt dat je altijd snel weer terugkeert en niet veel over hoeft te doen door de regelmatige autosave. Het had prettig geweest als je zelf de camera kon besturen. Dat had deze versie nog beter kunnen maken.

De game draait op de Nintendo Switch 2 perfect. Ik ben geen gekke haperingen of lange laadtijden tegengekomen. Ook visueel gezien is Moss: The Forgotten Relic ontzettend aantrekkelijk. Houd er wel rekening mee dat Moss een stuk duisterder is dan je op het eerste gezicht verwacht. Dit merk je tijdens het spelen ook, omdat de omgevingen lastiger zichtbaar zijn. Hierdoor ging bij mij het platformen, net als bij de camera, af en toe buiten mijn macht om mis. Het kan helpen om op zulke momenten de helderheid van de Switch 2 omhoog te gooien.

Voor €18,99 in de Nintendo eShop (Switch & Switch 2) krijg je een geweldige game. Moss: The Forgotten Relic kan ik daarom van harte aanbevelen aan ieder die van een schattig avontuur houdt.