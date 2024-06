Night Reverie krijgt Switch-release

Los een droomachtig mysterie op in deze puzzle adventure-game.

Puzzle adventure-game Night Reverie zal ook naar de Nintendo Switch komen. Volgens een listing in de eShop brengt Somber Pixel de game op 11 juli uit. Hij zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en moet € 14,99 gaan kosten. Een nieuwe titel is echter het niet, want Night Reverie is al sinds 2021 te spelen op Steam, waar de reviews tot dusver overwegend positief zijn.

Dus wat kunnen we verwachten? In Night Reverie kruip je in de huid van een kind dat het mysterie van zijn bijzondere huis probeert op te lossen. Bijzonder, want het lijkt uit een droom te komen. In de trailer hieronder zie je duidelijker wat daarmee bedoeld wordt. Om de waarheid te achterhalen los je diverse intuïtieve puzzels op en maak je creatief gebruik van de items die je vindt, terwijl je kennismaakt met unieke personages die je meer over de wereld vertellen. Boven alles word je een kleurrijke wereld ingetrokken, een effect dat nog eens wordt versterkt door de soundtrack. Lukt het jou om het mysterie op te lossen?