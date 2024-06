House of the Dead 2 Remake gekeurd door ESRB

Komt de zombie-shooter dan toch wel naar de Switch?

De Amerikaanse leeftijdskeuringsdienst ESRB heeft een remake van de tweede House of the Dead voor de Switch gekeurd. Dit is bijzonder, omdat de game nog helemaal niet is aangekondigd. Dit nieuws komt een maand nadat de Europese dienst PEGI de game ook al had gekeurd (via Nintendo Life).

In 2022 verscheen de remake van de eerste House of the Dead op de Switch. Nu het vervolg van deze SEGA-classic door twee verschillende keuringsdiensten is gekeurd, lijkt een release toch in aanloop te zijn. PEGI geeft zelfs aan dat de game op 14 juni al uit had moeten komen, maar die datum lijkt niet gehaald te zijn.

Waar PEGI de game geschikt vindt voor een publiek van 18 jaar en ouder, geeft de ESRB de game een M-keuring. Hiermee is de game geschikt voor een publiek van 17 en ouder. Beide keuringen zijn, gezien de bloederige actie van de games, geen verrassing.

