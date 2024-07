[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 27

Wat heeft de eerste week van juli voor ons in petto?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

MACHI KORO met iedereen

Prijs in de Nintendo eShop: €24,50 – 4 juli 2024

MACHI KORO is een zeer populair bordspel waarin je net verkozen bent tot burgemeester. Je probeert een goede stad voor je inwoners te bouwen, maar deze hebben nogal wat eisen! Het spel zelf is simpel, iedere speler begint met drie munten en twee gebouwen: een graanveld en een bakkerij. Tijdens je beurt rol je met één of twee dobbelstenen. Als het aantal ogen overeenkomt met het cijfer op één van je gebouwen treedt het effect van dat gebouw in werking zodat je bijvoorbeeld geld kunt verdienen. Daarna mag jij één gebouw of bezienswaardigheid bouwen. Het doel is om alle bezienswaardigheden te bouwen, dan heb je gewonnen. Deze Switch game bevat zowel het originele Machi Koro spel als deel twee, en is op verschillende manieren te spelen. Zo kun je het opnemen tegen de computer, lokaal spelen met twee tot vier spelers of online je vrienden zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door je vrienden op de Switch uit te nodigen, een code te delen of online willekeurige spelers zoeken.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 5 juli 2024

Japanse ontwikkelaar Nihon Falcon brengt al sinds 2004 regelmatig ‘Trails’-games uit. Deze serie bestaat hoofdzakelijk uit RPG’s met tactische turn-based gevechten en veelgeprezen plotlijnen. Zoals we dat helaas vaker zien met Japanse RPG’s, duurt het alleen soms even voor we er in het Westen ook van kunnen genieten. Maar nu is het zover! In Trails through Daybreak begint een “nieuwe” plotlijn. Je hoeft dus geen eerdere “Trails” games gespeeld te hebben.

In Trails through Daybreak stap je in de schoenen van Van Arkride, de trotse eigenaar van Arkride Solutions Office. Dit bureau specialiseert zich in opdrachten die niet helemaal legitiem zijn, van detectivewerk tot premiejagen. Afhankelijk van jouw keuzes in het spel neigt Van meer naar chaos of orde, wat weer invloed heeft op je omgeving. Wanneer je wordt meegesleept in een belangrijke zaak, komt alles op scherp te staan. En dat levert ook de nodige gevechten op. Trails through Daybreak heeft naast de klassieke turn-based gevechten ook de optie om real-time gevechten aan te knopen. Voor ieder wat wils dus!

Editor’s Hell

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 7 juli 2024

In Editor’s Hell ben jij een editor voor een krant in een land waar het niet zo goed gaat. Politiek gaat het al tijden niet zo lekker, maar de laatste president is druk bezig van het land een dictatuur te maken, waar verschillende opinies niet echt gewaardeerd worden. Je zult dus meteen een keuze moeten maken; hoe ga je daar mee om? Huur journalisten, kies krantenkoppen en wat er precies in het artikel staat, kies waar het in print gaat en in welke wijken je krant verspreid wordt. Aan het eind van de dag moet je wel naar huis en je familie eten geven… weet jij het hoofd boven water te houden?

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 juli:

2 juli: The Battle Cats Unite!

2 juli: Hot Blood

2 juli: Food Truck Simulator

4 juli: Taboo Trial

4 juli: Sir Happenlance

4 juli: Rier Tails: Stronger Together

4 juli: Minigolf League

4 juli: Uphill Stunt Driver

4 juli: The Five Covens

4 juli: Choose and Easy NUMBER IQ QUIZ

4 juli: Replik Survivors

4 juli: Art of Glide

4 juli: Air Hockey

4 juli: Clock Creator: My Pendulum Clock

4 juli: Scoop it! Goldfish

4 juli: Brain Training!! Number Search

5 juli: Cyber Citizen Shockman Zero

5 juli: Highway Zombie Survival – Car Apocalypse

5 juli: Summer Games Beach Volley

5 juli: Bouncy Chicken

5 juli: Cats Hidden in Cozy Places

6 juli: Jetpack Race

6 juli: Game Collection 1

7 juli: Rocket Car: Ultimate Ball League Machines

