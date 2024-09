Nikoderiko heeft een releasedatum

De game die alle mooie elementen pakt van Donkey Kong Country-games en Crash Bandicoot heeft een releasedatum gekregen! Nikoderiko: The Magical World komt eraan.

Kleine studio, prachtige game

Ontwikkelaar VEA Games is misschien niet de meest bekende studio, maar met Nikoderiko: The Magical World leveren ze straks wel een fantastische game af. Als we tenminste de beelden mogen geloven. Alles doet denken aan een echte 2D-platformer zoals een Donkey Kong Country-game. Niko en Luna nemen ons mee op een nieuw avontuur en daar hoort onderstaande trailer bij.

Nog zeker het vermelden waard is de soundtrack. Deze is namelijk gecomponeerd door niemand minder dan David Wise. Hij schreef eerder de muziek voor Battletoads, verschillende Donkey Kong-games en Yooka-Laylee. Dat is misschien ook wel te horen in de trailer.

Zijn jullie al enthousiast geworden van Nikoderiko: The Magical World? Op 15 oktober verschijnt de game in de Nintendo eShop.