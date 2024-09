Team achter Garden Witch Life verontschuldigt zich voor de vele bugs

De afgelopen week ben ik druk in de weer geweest met het spelen van Garden Witch Life. Normaal gesproken had mijn review al online gestaan, maar dat is vanwege de staat van de game nu niet aan de orde. Op het moment van schrijven zit de game vol met bugs en kan je het amper goed spelen. De ontwikkelaar heeft nu zelfs op de officiële site van de game een update geplaatst. Deze kan je in zijn geheel op de site lezen. Samengevat staat er dat ze hard eraan werken om de bugs op te lossen en dat updates eraan komen. Wegens een fout is er een verkeerde en dus oudere build van de game verschenen op consoles. Het duurt alleen nog een onbekende tijd voor er updates zullen verschijnen.

Mijn review zal naar verwachting komen wanneer de eerste updates beschikbaar zijn. Hopelijk lossen die de grootste problemen op. Voor nu kan je de game beter aan de kant laten liggen en het pas een kans geven als de ergste fouten eruit zijn gehaald. Houd Daily Nintendo in de gaten voor de review en ontdek dan hoe het er met Garden Witch Life voor staat!