[Preview] Chantey – Game Boy-piratenmetal

We vragen steeds meer van onze consoles en handhelds. Betere grafische kwaliteit, beter geluid, betere hardware, betere features … Gek is het niet, want nieuwe mogelijkheden laten de verbeelding snel op hol slaan. Maar hoe leuk de ontwikkelingen ook zijn: je zou er bijna de charme van de voorgangers van vergeten. Doodzonde! Gelukkig hebben we op gamescom kennis mogen maken met K.C. Apostolakis, die zich niet laat meeslepen in de handheld-waan van de dag. Hij besloot zijn passies te combineren met zijn roots door een eigen Game Boy-game te maken! Maar wel eentje die je 30 jaar geleden waarschijnlijk niet in de winkels had zien liggen. Deze openwereldavonturengame onderscheidt zich namelijk met diens unieke gevechten: ritmespelletjes begeleid door piratenmetal. Lees wat we van deze nieuwe retrogame vonden in onze Chantey-preview!

Een spel uitbrengen voor de Game Boy lijkt logistiek misschien wat ingewikkeld. Met emulators kun je op de computer gelukkig een hoop bereiken, maar ja, dan mis je toch dat handheld-gevoel. En niet iedereen heeft (nog) een Game Boy of Game Boy Color in huis. Daarom is de samenwerking tussen ModRetro en Chantey-studio Gortyn Code ook een gouden match. Chantey wordt namelijk één van de games die op release voor de cartridge handheld Chromatic beschikbaar zullen zijn! Op gamescom zijn we langsgeweest om deze nieuwe klassieke handheld te testen. Daarnaast hebben we naast een voorproefje van Chantey ook K.C. Apostolakis mogen interviewen. Benieuwd naar zijn beweegredenen, inspiratie en toekomstplannen? Lees dan vooral ons interview!

Het avontuur

Het ziet er even niet best uit voor je hoofdpersonage: hij lijdt schipbreuk na iets wat een mogelijke aanval van een kraken lijkt. Maar gelukkig wordt hij uit het water gevist door Angus Greaves, kapitein van de Crow’s Folly. Hij vertelt je over zijn voorouder Nathaniel, die ooit een bijzonder boek vond met magische rituelen. Nathaniel was nogal muzikaal aangelegd, en verwerkte deze rituelen in liedjes. Lang was hij met zijn bemanning vol muzikanten de schrik van de zeeën, totdat hij een te groot risico nam bij het aanvallen van een schip vol rijkdommen. In een wanhoopsmoment, besloot hij het meest kwaadaardige ritueel in te zetten: hij riep een gigantische kraken op! Maar helaas maakte de kraken geen onderscheid tussen vriend en vijand, en liggen nu zowel het schip van Nathaniel als zijn schatten op de bodem van de zee. Schatten die volgens Angus nu aan hem toebehoren! Als ooggetuige van de kraken biedt Angus je een plek als zanger aan op zijn schip en begint je avontuur.

De pixels, de beperkte kleurpaletten, de blikkerige muziek … heerlijk! Het is in alle opzichten een game die voor de oude Game Boy is gemaakt, maar die door gameplay-elementen als de ritmesecties en de humor toch modern aanvoelt. Dit blijkt trouwens niet helemaal goed uit de bijgevoegde afbeeldingen: misschien zijn ze inmiddels verouderd, maar in de demo had alles groentinten die het retrogevoel nog meer versterkten. Als je vroeger een fan van de Game Boy (Color, Advance of SP) was, dan herken je ongetwijfeld elementen. Maar als je deze nog nooit hebt gespeeld, kan het een hele leuke introductie op een stukje gamegeschiedenis zijn!

Ritmegevechten

Na de introductie kwamen we al snel aan bij één van de opvallendste elementen: de ritmegevechten! Je neemt het in deze battles op tegen je vijanden op het ritme van, uiteraard, piratenmetal. Hierbij kun je denken aan een Guitar Hero-achtige setup. Je hebt, zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien, vier verticale kolommen. Van bovenaf vallen er symbooltjes naar beneden die de richtingen van de vierpuntstoets en de A- en B-knop voorstellen. Deze moet je indrukken wanneer ze de bodem van de kolom bereiken, wat overeenkomt met het ritme van de muziek. Gaat het goed, dan bouw je hype op. Maar mis je noten? Dan verlies je deze hype, en als het echt misgaat ook het gevecht! In onze demo werden we begeleid door een klassieke shanty, maar er wordt ook een unieke soundtrack voor de game gemaakt die matcht met het thema.

De dynamische muziekbattle is iets wat in de demo goed naar voren kwam. En als fan van ritmegames en een goede portie nostalgie was ik hier erg van gecharmeerd. Maar sommige elementen zul je toch in de volledige game moeten ervaren. Zo vertelde Apostolakis dat de game een open wereld heeft, waar het varen van havenstad naar havenstad een belangrijk element is. En naast de main- en side-quests is het ook belangrijk je eigen bemanning bij elkaar te sprokkelen. Die lopen natuurlijk niet achter elke kapitein aan: je zult hun vertrouwen en loyaliteit moeten verdienen. Apostolakis vertelde dat hij erop mikt minimaal zo’n vijf uur aan gameplay in deze game te verwerken. Maar, afhankelijk van hoe geïnvesteerd spelers zijn in de wereld en de quests, hoopt hij dit idealiter op te rekken naar ongeveer tien uur.

Conclusie

Op gamescom hebben we veel verschillende soorten games gezien die allemaal op hun eigen manier uniek zijn. Maar van alles wat ik heb gezien, blijft Chantey toch het spel waar ik mensen het eerst over vertel als ze naar mijn gamescom-ervaringen vragen. De passie van Apostolakis en het feit dat iemand 35 jaar na diens release nog een vernieuwende Game Boy-game kan maken, werkelijk fantastisch. Maar je hoeft het niet van mij aan te nemen: de demo staat namelijk online! Zo kan je ook mooi je eigen Chantey-preview krijgen. Laat je ons in de comments weten wat je ervan vond?

