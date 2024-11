Nintendo bevestigd backwards compatibility en meer voor Switch 2

Hoewel Nintendo nog steeds van plan is om tussen nu en eind maart een aankondiging over de Switch 2 te doen, hebben ze wel wat functionaliteit bevestigd. Deze onthullingen zijn door de president van Nintendo, Furukawa, gedaan tijdens de Corporate Management Policy briefing. Het is niet veel, maar wel wat positieve berichten om te horen.

Zo zal de nieuwe console gebruik blijven maken van Nintendo Switch Online en zullen games van de Switch werken op de Switch 2. Dit bevestigd dus langlopende geruchten van backwards compatibility en dat Nintendo voort zal gaan bouwen op hun huidige online service. Er zal dus niet volledig van de grond af aan begonnen worden.

Dit is significant aangezien de Switch 2 hierdoor een flinke bibliotheek mogelijke spellen heeft om te spelen wanneer die verschijnt. Dat is een groot contrast met de Switch in 2017 waar vooral Snipperclips en Breath of The Wild in het spotlicht stonden.