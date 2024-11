Dit zijn de verkoopcijfers van de populairste Nintendo Switch-spellen

Eerder deze ochtend kon je op onze website lezen dat Nintendo’s hybride console het afgelopen halfjaar minder is verkocht dan Nintendo had verwacht. Echter is dit niet heel gek, aangezien vele gamers al enige tijd speculeren over de opvolger van de Switch. Toch wil dat niet per se zeggen dat first-party games ook een stuk minder worden verkocht. Dat blijkt wel als je kijkt naar het aantal verkochte kopieën van Zelda: Echoes of Wisdom. Hoewel 2.58 miljoen kopieën misschien niet onwijs veel lijkt, is het goed om te weten dat deze lijst 30 september is samengesteld en toen was het nieuwste Zelda-spel pas een paar dagen uit.

Ondanks dat onderstaande lijst met verkoopcijfers van Nintendo is, komt niet elke titel erin voor. Persoonlijk mis ik bijvoorbeeld Super Mario Bros. Wonder, wat naar mijn weten best een populair spel was! Ondanks dat hebben we wel weer een mooi inzicht gekregen in de populairste titels van de Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe – 64.27 miljoen kopieën

Animal Crossing: New Horizons – 46.45 miljoen kopieën

Super Smash Bros. Ultimate – 35.14 miljoen kopieën

Zelda: Breath of the Wild – 32.29 miljoen kopieën

Super Mario Odyssey – 28.50 miljoen kopieën

Pokémon Sword & Shield – 26.44 miljoen kopieën

Pokémon Scarlet & Violet – 25.69 miljoen kopieën

Zelda: Tears of the Kingdom – 21.04 miljoen kopieën

Super Mario Party – 20.98 miljoen kopieën

New Super Mario Bros. U Deluxe – 17.77 miljoen kopieën

Nintendo Switch Sports – 14.37 miljoen kopieën

Zelda: Echoes of Wisdom – 2.58 miljoen kopieën

Paper Mario: The Thousand-Year Door – 1.94 miljoen kopieën (dat is ietsjes meer dan het origineel op de GameCube!)

Luigi’s Mansion 2 HD – 1.57 miljoen kopieën

Van welke titel had jij verwacht dat die meer verkocht zou zijn? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!