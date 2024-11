Genso Manège komt 31 januari 2025 uit

Afgelopen mei kondigde PQube de westerse lokalisatie van Genso Manège aan. Deze otome kwam al in 2020 in Japan uit. Wanneer de game precies in het Westen zou verschijnen, was onduidelijk. Inmiddels heeft PQube laten weten dat de game op 31 januari 2025 uit zal komen. Niet geheel onverwachts, want die datum stond al even in de Nintendo eShop genoemd als releasedatum voor Genso Manège. Het is dus fijn om te weten dat er nu een officieel bericht over is en dat de datum vaststaat. De game zal €39,99 gaan kosten in de eShop. Tot en met 31 januari 2025 heeft de game 10% korting, wat de prijs €35,99 maakt.

Genso Manège is een otome, wat inhoudt dat het op vrouwen gericht is. Het volgt het verhaal van Emma. Ze is haar geheugen verloren en probeert met man en macht die herinneringen terug te krijgen. Bovendien heeft ze magische krachten die ze maar niet aan de praat krijgt. Wanneer er op een dag een rondreizend pretpark aankomt, krijgt ze de kans om banden te vormen met de mensen daar. Gaat ze ooit haar verleden ontrafelen en de verhalen van de mensen die daar werken? En vindt ze de liefde bij een van hen? Dat zal je ontdekken in Genso Manège!

Hoe lijkt jou Genso Manège en wat vind je van de releasedatum? Laat het ons weten in de reacties!