Nintendo brengt hun muziek naar mobiele apparaten met Nintendo Music

Al jaren vragen gamers wereldwijd aan Nintendo om toevoegen van hun gamemuziek aan diensten als Spotify. Nu heeft Nintendo onthuld daar een eigen speciale app, Nintendo Musix voor uit te brengen. De applicatie is vanaf morgen te downloaden en te gebruiken voor leden van Nintendo Switch Online via de App Store en Google Play.

De applicatie laat je muziek streamen of downloaden van een flinke lading verschillende games. In de trailer komen bijvoorbeeld al Pokémon Scarlet & Violet voorbij, maar ook oudere games als Nintendogs en Donkey Kong Country staan op de lijst van afspeelbare games. Je kunt je eigen afspeellijsten maken, maar ook vooraf gemaakte afspeellijsten beluisteren. Deze zijn er in verschillende thema’s zoals Powering Up, Good Night, maar ook op basis van personages zoals Zelda, Bowser en meer. Er is zelfs een feature om muziek van specifieke games verbergen om spoilers te voorkomen. Ook kun je muziekstukken langer maken naar bijvoorbeeld 15 of 30 minuten.

Hoewel er nu al een flinke lading nieuwere en klassieke games beschikbaar zullen zijn, komt er de komende tijd nog meer naar Nintendo Music. Zo worden onder andere Skyward Sword en Wii Sports getoond als aankomende titels.