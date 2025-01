Nintendo brengt officieel een Super Mario lp uit

Nintendo brengt al jaren de muziek van veel van hun games uit op cd. Deze cd’s zijn alleen in Japan of via importeurs te koop en dus niet zo bekend in Nederland. Nu is het bedrijf in samenwerking met Warner Music Japan blijkbaar van plan om een LP uit te brengen. Dit is naast de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition één van de eerste officiële vinyls van het bedrijf.

Helaas gaat het hier niet om een recente game, maar een soort heruitgave van een cd uit 1991. De cd Super Mario World had niet alleen de muziek van Super Mario World, maar ook praktisch alle muziek van Super Mario Bros. en Super Mario Bros. 3. Net als de cd toendertijd is de lp in principe alleen in Japan te krijgen, maar tegenwoordig is het veel makkelijker om te importeren.

De lp moet op 30 april verschijnen en heeft een prijs van ¥ 11.500,- (iets minder dan 72 euro). Of dit betekent dat Nintendo meer soundtracks gaat uitbrengen op vinyl is niet bekend, maar het zou zeker geen slecht plan zijn.