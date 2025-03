Klassieke en fan favorite Zelda toegevoegd aan Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dat betekent nieuwe muziek voor Nintendo Music. Ditmaal is het een klassieke en SNES titel. Oorspronkelijk verschenen in 1991 voor de Japanse markt. Europa kreeg de game echter pas in september 1991. Het gaat hier om niets minder dan The Legend of Zelda: A Link to the Past. Deze game is door fans aangemerkt als één van de beste Zelda games en we zijn dan ook al vaker naar het Hyrule van die game teruggegaan.

Het is een game met een niet al te grote soundtrack. Zo zijn er maar 31 tracks toegevoegd die samen een afspeelduur hebben van 46 minuten. Dit is ondertussen de 18de game die door Nintendo is toegevoegd sinds de oorspronkelijke line-up. Hierdoor heeft de applicatie ondertussen 39 beschikbare titels om naar te luisteren. Wat opvallend blijft, is dat de applicatie op dit moment nog geen muziek heeft van een Wii U exclusive. Verder heeft iedere console minimaal één game. De Wii U heeft wel links naar games die op andere platformen zijn verschenen zoals Breath of the Wild en Mario Kart 8.

25 van de tracks (goed voor 37 minuten van de volledige lijst) beschikbaar voor een extended versie. Hierdoor kun je dus veel langer naar je favoriete A Link to the Past-tracks luisteren. De volledige lijst kun je hier beluisteren (openen via een apparaat met de app geïnstalleerd).

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online Abonnement of Nintendo Switch Online + uitbreidingspas abonnement.

