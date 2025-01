Prachtige nieuwe trailer voor Rune Factory: Guardians of Azuma

Vlak na de bekendmaking van de releasedatum voor Rune Factory: Guardians of Azuma volgt er nu ook een tweede trailer voor dit nieuwe deel uit de Rune Factory-serie. In ons bericht van gisteren las je dat de game op 30 mei 2025 op onder andere de Nintendo Switch zal verschijnen. Rune Factory: Guardians of Azuma gaat zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Nu heeft uitgever Marvelous dus ook een prachtige nieuwe trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Word jij enthousiast van deze beelden? Laat het ons weten in de reacties!