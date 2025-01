Nintendo en LEGO komen met een LEGO Game Boy

In oktober van dit jaar verschijnt er een nieuwe “classic console” van Nintendo. De Game Boy zal namelijk een terugkeer maken. Ditmaal is hij alleen van LEGO gemaakt. Net nu één van de duurste Nintendo LEGO sets, de NES, uit de handel wordt genomen kondigen LEGO en Nintendo de Game Boy aan.

De klassieke handheld verscheen in september 1990 in Europa en kon enkele van de bekendste games aller tijden tot de catalogus rekenen. Zo verschenen natuurlijk Pokémon Red en Blue er op, maar ook een bekende versie van Tetris, Super Mario Land en meer.

Er is nog vrij weinig bekend over de set, zo is er niets onthuld over het formaat, eventuele accessoires/games die je mee kunt bouwen of de prijs. De korte video toont alleen een paar blokjes. Hieronder vallen wel de karakteristieke paarse knoppen die voor A en B werden gebruikt. Het is dus even wachten op meer informatie.