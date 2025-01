Pokémon TCG Scarlet & Violet – Journey Together komt in maart, brengt trainer Pokémon terug

Pokémon TCG Scarlet & Violet – Journey Together komt in maart, brengt...

Zoals vorig jaar al werd onthuld door The Pokémon Company zal het Pokémon TCG dit jaar een terugkeer kennen van kaarten met trainer Pokémon. Dit soort kaarten zijn in 2009 met Platinum Arceus voor het laatst verschenen. De bijzondere kaarten bevatten trainers met karakteristieke Pokémon uit de games en anime. Zo heb je Iono met Bellibolt, N met Reshiram en meer. Het is ondertussen bekend wanneer deze kaarten zullen beginnen te verschijnen. Vanaf 28 maart zal namelijk de uitbreiding Journey Together verschijnen.

Deze set heeft onder andere vier Pokémon ex met een trainer, 16 Pokémon ex, 11 Illustration Rare Pokémon, drie geëtste Hyper Rare Gold-kaarten en 6 speciale Illustration Rare Pokémon. Daarnaast zitten er natuurlijk ook genoeg normale kaarten in de set. Ook heeft The Pokémon Company het design van de boosterpacks onthuld. Op de vier verschillende designs zien wij Iono met Bellibolt, N met Zoroark, Hop met Zacian en Lillie met Clefairy.



De set is geen speciale set en zal daarom verkrijgbaar zijn in booster packs, Elite Trainer Boxes (met een design er op met N) en speciale collecties. Hieronder valt een booster presentatiedoos met daarin een Illustration Rare-bonuskaart van N’s Reshiram. Deze kaart heeft het logo van de uitbreiding er op.

Vooraf aan de lancering zullen er vanaf 15 maart try-outtoernooien gehouden worden en speciale pre-releases. Ook kunnen spelers de set digitaal verkrijgen vanaf 27 maart in de Pokémon TCG Live-app op iOS, Android, macOS en Windows.