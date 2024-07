Nintendo komt 17 oktober ook zelf met een Joy-Con-oplaadstandaard

En je kan er ook de Nintendo Entertainment System-controllers mee opladen!

Velen van ons zijn gewend om onze Joy-Con-controllers op te laden via de Nintendo Switch zelf, maar er zijn ook andere manieren om de controllers van energie te voorzien. Zo heeft Nintendo zelf bijvoorbeeld een officiële oplaadbare Joy-Con-houder en een Joy-Con-AA-batterijbooster op de markt gebracht. Andere opties zijn er trouwens ook, want onder andere PowerA en Hori verkopen beide een oplaadstation voor de Joy-Con.

Hoewel het product dus al een tijdje bestaat, brengt Nintendo op 17 oktober zelf ook een Joy-Con-oplaadstandaard uit. Hoewel het momenteel nog onbekend is hoe duur de oplaadstandaard gaat worden, is er al wel bekendgemaakt dat je zowel de Joy-Con-controllers als de Nintendo Entertainment System-controllers ermee kunt opladen. Dit kan echter niet tegelijkertijd, aangezien je maar twee controllers per keer op de houder kunt schuiven.

Hieronder zijn de officiële foto’s van de oplaadstandaard te bewonderen.