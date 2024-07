No Man’s Sky krijgt nieuwe ‘Worlds Part I’-update

Deze update staat in het teken van nieuwe flora, fauna, technologieën en gameplay.

Hoewel No Man’s Sky inmiddels al bijna acht jaar uit is, en sinds twee jaar ook op de Nintendo Switch, wordt deze game nog volop ondersteund door Hello Games. Zo is er ook vandaag weer een nieuwe update voor deze game uitgekomen, genaamd ‘Worlds Part I’. Deze nieuwe update staat geheel in het teken van nieuwe flora en fauna, nieuwe technologieën en nieuwe gameplay. Maar wat voegt deze update eigenlijk allemaal toe?

Het doel van deze update is om de algehele beleving van de game te verbeteren. Allereerst de gehele wereld een update gehad. Zo hebben niet alleen de planeten een update gehad waarbij nu bijvoorbeeld zwevende stukken land zijn verschenen, maar ook de atmosfeer is veranderd. De wolken hebben meer volume gekregen, schaduwen zijn verbeterd, het water ziet er nu echter uit en de wind is beter zichtbaar. Verder kun je nu ook nieuwe wezens vinden, is er meer diversiteit aangebracht in bestaande wezens en is er een nieuwe ‘Big Hunt Expedition’ waaraan je kunt deelnemen.

De ‘Worlds Part I’-update is vanaf vandaag te downloaden voor alle platformen, waaronder de Nintendo Switch. Ben je benieuwd naar hoe de game er na deze update uitziet? Bekijk dan hieronder alvast de trailer. Daarnaast kun je alle veranderingen in deze blog van Hello Games terugvinden.