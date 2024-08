Korting en nog eens korting: Mega Multiplayer Sale van start

Speel je vaak spellen met anderen? Dan hebben we goed nieuws voor je want vandaag is de Mega Multiplayer Sale van start gegaan in de Nintendo Switch eShop! Van vandaag tot zondag 8 september zijn allerlei games die geschikt zijn voor meerdere spelers in de aanbieding. En daar zitten behoorlijk interessante aanbiedingen bij, de kortingen lopen namelijk op tot 70%.

Zoals gezegd richten de kortingen zich op spellen die zich perfect lenen voor mulitplayer. Zo ontbreekt onder andere Switch Sports natuurlijk niet. Wil je liever sportief aan de slag met Mario? Ook Mario Strikers en Mario Tennis Aces zijn nu in de aanbieding. De kortingen zijn onderdeel van het eerder aangekondigde Mega Multiplayer Festival, welke met deze sale tevens zal worden afgesloten.

Heb jij al leuke aanbiedingen gevonden in de eShop? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!