The Duskbloods krijgt netwerktest in augustus

The Duskbloods werd onlangs aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Deze game zal ook online te spelen zijn en binnenkort organiseert Nintendo een speciale netwerktest voor de game. Deze gesloten netwerktest op de Nintendo Switch 2 vindt plaats van 21 tot en met 24 augustus 2026. Je kunt je van 22 tot en met 28 juli 2026 aanmelden via de Nintendo Website. Een actief Switch Online-abonnement is hiervoor wel nodig.

De test is verdeeld over vijf sessies van vier uur (omgerekend naar Nederlandse tijd) om de servers zwaar te belasten:

Vrijdag 21 augustus: 12:00 – 16:00 uur

12:00 – 16:00 uur Zaterdag 22 augustus: 04:00 – 08:00 uur én 20:00 – 00:00 uur

04:00 – 08:00 uur én 20:00 – 00:00 uur Zondag 23 augustus: 12:00 – 16:00 uur

12:00 – 16:00 uur Maandag 24 augustus: 04:00 – 08:00 uur

Hoe kun je deelnemen?

Zorg dat je in de registratieperiode (22 t/m 28 juli) je aanmeldt.

Je hebt een Nintendo Switch 2 en een abonnement op Nintendo Switch Online nodig.

De test omvat 8-player PvP en PvE actie om de online infrastructuur te testen voordat de game ergens in 2026 uitkomt.

In deze nieuwe PvPvE-multiplayeractiegame van FromSoftware neem je de rol van een Bloodsworn op je. Vecht je een weg door een wereld vol vijanden met behulp van unieke wapens en vaardigheden, én sluit af en toe tijdelijke bondgenootschappen op je pad naar de overwinning. The Duskbloods is een belangrijke exclusive-titel voor Nintendo gezien de reputatie van de ontwikkelaar. FromSoftware bracht eerder al Dark Souls, Bloodborne en Elden Ring uit.