Nintendo Switch is ruim 143 miljoen keer verkocht

Nintendo heeft haar kwartaalcijfers bekendgemaakt van hun eerste fiscale kwartaal van het jaar. En wat blijkt? De Nintendo Switch heeft inmiddels 143,42 miljoen units verkocht. Dit houdt in dat het afgelopen kwartaal goed was voor een verkoop van 2,1 miljoen exemplaren. Dit komt neer op een halvering van verkochte consoles vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar alsnog niet gek voor een console die inmiddels in haar 8e levensjaar zit.

De getoonde cijfers zijn wat minder uitgebreid dan we gewend zijn van Nintendo, maar dankzij onze collega’s bij Nintendo Life weten we wel wat belangrijke details. Zo zien we dat de verkoop van recente Switch-games, zoals Paper Mario: The Thousand-Year Door en Princess Peach: Showtime stabiel verloopt. Maar het is vooral The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die de verkoop van software een gezonde injectie heeft gegeven.

Dat de verkoop qua hardware inzakt is natuurlijk niet zo gek. Na 8 jaar hebben de meeste Nintendo-fans inmiddels wel een Switch in huis. Daarnaast wordt er reikhalzend uitgekeken naar de opvolger van de Switch. Toch kunnen we niet ontkennen dat 143,42 miljoen consoles verre van slecht is. We moeten natuurlijk de vergelijking maken met Nintendo haar vorige console, de Wii U, die nooit voorbij de 13,5 miljoen exemplaren is gekomen.

Sta jij nog op het punt om een Nintendo Switch aan te schaffen? Of kun je niet wachten tot Nintendo met nieuws komt over de opvolger? Laat het weten in de comments!