Launch trailer viert release World of Goo 2

Het heeft even mogen duren, maar World of Goo 2 is eindelijk verschenen op de Nintendo Switch. Het is het langverwachte vervolg of World of Goo, een physics-based puzzelspel dat in 2008 uitkwam op de Wii via het Wii Ware-platform. De game werd al snel een grote hit, maar een vervolg liet even op zich wachten. 15 jaar om precies te zijn. De game werd namelijk eind vorig jaar tijdens de Game Awards pas aangekondigd. En nu, na een kleine vertraging, kunnen we eindelijk met de titel aan de slag. Om dat feest heugelijk te vieren is er een launch trailer vrijgegeven, die de beste kanten van de game nog even in het zonnetje zet. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

World of Goo 2 is, net als zijn voorganger, een physics-based puzzelgame. In de game moet je allerlei puzzels oplossen waarin je verbeeldingskracht op de proef wordt gesteld. Je gebruikt Goo, oftewel levende en vloeibare wezentjes, om bruggen te bouwen, torens uit de grond te stampen, terrein te vervormen en vliegende machines van brandstof te voorzien. Deze Goo-ballen hebben verschillende soorten eigenschappen. Zo zijn er bijvoorbeeld explosieve Goo, groeiende Goo en krimpende Goo. Groei, plons, explodeer, vernietig, vlieg en rol je een weg door de vele unieke uitdagingen. En dat hoef je niet eens alleen te doen! Exclusief voor de Nintendo Switch is de game in local co-op te spelen.