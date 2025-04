Nintendo zou Embracer Group geen Switch 2 devkits hebben gegeven

Ondanks dat de release van de Nintendo Switch 2 dichtbij lijkt en we morgen volop informatie over de console krijgen, is nog altijd niet duidelijk welke ontwikkelaars nu wél en geen devkits hebben om spellen voor de console te ontwikkelen. Er gingen eerder al geruchten dat Nintendo uitsluitend grote third-party ontwikkelaars zou hebben voorzien van devkits, maar volgens een nieuw gerucht zijn ook hier uitzonderingen op. Zo zou volgens dit nieuwe gerucht Embracer Group geen devkits hebben ontvangen van Nintendo.

Volgens schrijver en verslaggever Imran Khan vond Nintendo dat het bedrijf te chaotisch en instabiel was op dat moment. Nintendo zou bang zijn geweest dat Embracer Group studio’s zou sluiten en hierdoor Switch 2-devkits kwijt zouden raken. Khan liet wél weten dat “hij niet weet of hun plan is veranderd (het verhaal is al wat maanden oud), maar dat hij wel weet dat bedrijven die zich van Embracer afsplitsten uiteindelijk teruggingen naar Nintendo voor devkits”.

Morgen tijdens de Nintendo Direct zal aan de hand van aankomende games ongetwijfeld duidelijkheid komen welke ontwikkelaars nu wél en geen devkits hebben ontvangen.