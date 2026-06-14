Originele Rayman Legends blijft ook na release Rayman Legends Retold beschikbaar

Onlangs werd Rayman Legends Retold aangekondigd – een remake van Rayman Legend die ook een hoop nieuwe content toevoegt. Daarbij rijst dan wel de vraag: wat gaat er met de originele Rayman Legends gebruiken?

Als het aan Ubisoft ligt: helemaal niks. Op dit moment heeft de studio nog geen plannen om het origineel te delisten. Dat bevestigden ze eerder deze maand op social media. Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat dit in de toekomst zal veranderen, hoeven fans voorlopig niet bang te zijn dat het origineel verdwijnt. Voorlopig kun je Rayman Legends: Definitive Edition nog gewoon via de Nintendo eShop aanschaffen. Of je haalt de game fysiek in huis, natuurlijk.

Rayman Legends Retold verschijnt op 1 oktober voor Nintendo Switch 2 en geeft het origineel een flinke grafische update. Daarnaast zal de remake ook een hoop nieuwe content bevatten, zoals meer muzieklevels (de beste levels) en zelfs enkele 3D-levels. Oh, en Rayman: Origins zit er ook meteen bij. In dit artikel leggen we uit wat er in de verschillende edities zit en kun je de aankondigingstrailer bekijken.