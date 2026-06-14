[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Demeo X Dungeons & Dragons: Battlemarked [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €28,99 – 16 juni
Demeo X Dungeons & Dragons is een tactische coöperatieve RPG welke zich afspeelt in het universum van Dungeons and Dragons. Bestuur je helden, ontrafel duistere complotten en smeed machtige bondgenootschappen in turn-based gevechten en verhalen met keuzes. Gebruik unieke kaarten met een hele reeds aan vaardigheden en pas je aanpak aan in gevechten waarin strategische planning wordt beloond – combineer vaardigheden, heers op het slagveld en pas je tactiek aan met elke nieuwe kaart om steeds andere uitdagingen te voltooien. En dit hoef je niet alleen te doen! Tot op vier spelers kunnen samen het avontuur aangaan, waarbij aanvallen coördineren het belangrijkste is.
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 17 juni
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is een nieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER en BRAVELY DEFAULT. De titel combineert spannende actie-avonturen met verbluffende HD-2D-graphics. Het verhaal speelt het zich af op het continent Philabieldia dat wordt overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermd in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk. Wanneer er merkwaardige ruïnes worden ontdekt, besluiten de avonturier Elliot en zijn sidekick, het elfje Faie, om de gevaarlijke buitenwereld in te trekken. Ga op reis door vier tijdperken en geniet tijdens je tocht van intuïtieve, bevredigende gevechten vol actie.
Observer: System Redux [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 juni
Observer: System Redux dompelt spelers onder in het jaar 2084, waar een cyberplaag duizenden levens heeft gekost. Oorlogen duren eindeloos voort en corrupte bedrijven hebben de macht over het dagelijks leven gegrepen. Als elite-onderzoeker Daniel Lazarski doorzoek je de donkerste en meest hopeloze uithoeken van de samenleving op zoek naar bewijs en aanwijzingen voor zijn vermiste zoon. Met behulp van een apparaat genaamd de Dream Eater moet Lazarski in de gedachten van de doden en stervenden hacken om hun laatste momenten te herbeleven. Hij zet daarbij zijn eigen geestelijke gezondheid op het spel om aanwijzingen te vinden die hem helpen de mysteries op te lossen.
Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 juni
- 16 juni – Junkster
- 16 juni – Car Guys
- 16 juni – The Coma 3: Bloodlines
- 17 juni – and Roger [Switch 2]
- 17 juni – Grand Vegas Casino
- 17 juni – Whisper of the House
- 18 juni – Parking Garage Rally Crashout
- 18 juni – P.I.S. File
- 18 juni – The Last Salvage Squad
- 18 juni – The Last Salvage Squad [Switch 2]
- 18 juni – R-Type Tactics I・II Cosmos
- 18 juni – Dead End Escape
- 18 juni – Until Then: Deluxe Edition
- 18 juni – Dialoop
- 18 juni – #Drive Rally
- 18 juni – Jurnal Risa: Dark Destiny
- 18 juni – Super Scram Kitty
- 18 juni – Dungeon Raze
- 18 juni – Fairy Tale Fighters
- 18 juni – Just Press the Button
- 18 juni – Soccer Kid Collection
- 18 juni – Space Dragons
- 18 juni – Planet Divers
- 18 juni – to Bee Jazz
- 18 juni – Spot the Impossible with Common Sense!
- 18 juni – Road to Jonin! The 3-choice Ninja Quiz
- 18 juni – EGGCONSOLE ‘Zodiac’ PC-8801
- 18 juni – Inversion: The Single Path
- 18 juni – Speed Dates
- 18 juni – Ultimate Wobble Run
- 19 juni – Urban Flow – Enhancement Edition
- 19 juni – Kingts & Guns – Pro Edition
- 19 juni – Cooking Arena – Elite Edition
- 19 juni – Pets & Friends: Summer Vibes
- 19 juni – Alien Cat 2
- 19 juni – Real Car Parking Simulator
- 19 juni – Immunuzzle
- 19 juni – Offroad Craft Runner – 4×4 Simulator
- 20 juni – Oni Station
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