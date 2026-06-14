[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Demeo X Dungeons & Dragons: Battlemarked [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €28,99 – 16 juni

Demeo X Dungeons & Dragons is een tactische coöperatieve RPG welke zich afspeelt in het universum van Dungeons and Dragons. Bestuur je helden, ontrafel duistere complotten en smeed machtige bondgenootschappen in turn-based gevechten en verhalen met keuzes. Gebruik unieke kaarten met een hele reeds aan vaardigheden en pas je aanpak aan in gevechten waarin strategische planning wordt beloond – combineer vaardigheden, heers op het slagveld en pas je tactiek aan met elke nieuwe kaart om steeds andere uitdagingen te voltooien. En dit hoef je niet alleen te doen! Tot op vier spelers kunnen samen het avontuur aangaan, waarbij aanvallen coördineren het belangrijkste is.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 17 juni

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is een nieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER en BRAVELY DEFAULT. De titel combineert spannende actie-avonturen met verbluffende HD-2D-graphics. Het verhaal speelt het zich af op het continent Philabieldia dat wordt overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermd in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk. Wanneer er merkwaardige ruïnes worden ontdekt, besluiten de avonturier Elliot en zijn sidekick, het elfje Faie, om de gevaarlijke buitenwereld in te trekken. Ga op reis door vier tijdperken en geniet tijdens je tocht van intuïtieve, bevredigende gevechten vol actie.

Observer: System Redux [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 juni

Observer: System Redux dompelt spelers onder in het jaar 2084, waar een cyberplaag duizenden levens heeft gekost. Oorlogen duren eindeloos voort en corrupte bedrijven hebben de macht over het dagelijks leven gegrepen. Als elite-onderzoeker Daniel Lazarski doorzoek je de donkerste en meest hopeloze uithoeken van de samenleving op zoek naar bewijs en aanwijzingen voor zijn vermiste zoon. Met behulp van een apparaat genaamd de Dream Eater moet Lazarski in de gedachten van de doden en stervenden hacken om hun laatste momenten te herbeleven. Hij zet daarbij zijn eigen geestelijke gezondheid op het spel om aanwijzingen te vinden die hem helpen de mysteries op te lossen.

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 juni

16 juni – Junkster

Junkster 16 juni – Car Guys

Car Guys 16 juni – The Coma 3: Bloodlines

The Coma 3: Bloodlines 17 juni – and Roger [Switch 2]

17 juni – Grand Vegas Casino

Grand Vegas Casino 17 juni – Whisper of the House

Whisper of the House 18 juni – Parking Garage Rally Crashout

Parking Garage Rally Crashout 18 juni – P.I.S. File

P.I.S. File 18 juni – The Last Salvage Squad

The Last Salvage Squad 18 juni – The Last Salvage Squad [Switch 2]

18 juni – R-Type Tactics I・II Cosmos

R-Type Tactics I・II Cosmos 18 juni – Dead End Escape

Dead End Escape 18 juni – Until Then: Deluxe Edition

Until Then: Deluxe Edition 18 juni – Dialoop

Dialoop 18 juni – #Drive Rally

#Drive Rally 18 juni – Jurnal Risa: Dark Destiny

Jurnal Risa: Dark Destiny 18 juni – Super Scram Kitty

Super Scram Kitty 18 juni – Dungeon Raze

Dungeon Raze 18 juni – Fairy Tale Fighters

Fairy Tale Fighters 18 juni – Just Press the Button

Just Press the Button 18 juni – Soccer Kid Collection

Soccer Kid Collection 18 juni – Space Dragons

Space Dragons 18 juni – Planet Divers

Planet Divers 18 juni – to Bee Jazz

to Bee Jazz 18 juni – Spot the Impossible with Common Sense!

Spot the Impossible with Common Sense! 18 juni – Road to Jonin! The 3-choice Ninja Quiz

Road to Jonin! The 3-choice Ninja Quiz 18 juni – EGGCONSOLE ‘Zodiac’ PC-8801

EGGCONSOLE ‘Zodiac’ PC-8801 18 juni – Inversion: The Single Path

Inversion: The Single Path 18 juni – Speed Dates

Speed Dates 18 juni – Ultimate Wobble Run

Ultimate Wobble Run 19 juni – Urban Flow – Enhancement Edition

Urban Flow – Enhancement Edition 19 juni – Kingts & Guns – Pro Edition

Kingts & Guns – Pro Edition 19 juni – Cooking Arena – Elite Edition

Cooking Arena – Elite Edition 19 juni – Pets & Friends: Summer Vibes

Pets & Friends: Summer Vibes 19 juni – Alien Cat 2

Alien Cat 2 19 juni – Real Car Parking Simulator

Real Car Parking Simulator 19 juni – Immunuzzle

Immunuzzle 19 juni – Offroad Craft Runner – 4×4 Simulator

Offroad Craft Runner – 4×4 Simulator 20 juni – Oni Station

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