2.5D first person shooter The Last Salvage Squad onderweg naar de Switch en Switch 2

The Last Salvage Squad is een 2.5D first-person shooter die zowel naar de Switch als Switch 2 komt. De game heeft al een tijdje een demo op steam, maar komt binnenkort pas uit, daar is de game vanaf 17 juni te spelen. Nu blijkt dat er ook een Switch versie onderweg is, en heel veel langer hoeven we daar niet op te wachten. The Last Salvage Squad verschijnt namelijk op 18 juni op zowel de Switch als Switch 2. Vooral de Switch 2 versie is daarbij interessant, omdat deze 1080p resolutie heeft, tot op 120 FPS en bestuurt kan worden met de muis controls. Benieuwd naar deze game? Een trailer is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van The Last Salvage Squad speelt zich ver in de toekomst af, nadat een verschrikkelijke catastrofe de mensheid praktisch verwoest heeft. Op een dag verscheen er een enorm ruimteschip, welke door middel van ontelbare wapens de mensheid in een oogwenk bijna vernietigde. En alhoewel de overgebleven mensen erin zijn geslaagd speciaal wapens te maken die de aliens kunnen verslaan was het te laat om hun beschaving te redden. Dat wil alleen niet zeggen dat ze mensheid het opgegeven heeft. Swarm wapens met de naam ‘CogrinaUnits’, 12 meter lange mensachtige robots werken en verzamelen het gelimiteerde aantal speciale wapens dat is overgebleven, waarmee ze vechten tegen de aliens. Dit alles om de missie van de mensheid te kunnen voltooien…