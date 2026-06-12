Tentacle Tango zwaait naar Nintendo Switch

Op zoek naar een leuke co-opgame? Misschien is Tentacle Tango dan wel wat je zoekt. Deze Switch-versie van de game heeft namelijk net een releasedatum gekregen: 24 september 2026. Cable Nest brengt ‘m dan digitaal naar Nintendo’s hybride console.

In Tentacle Tango speel je samen met een vriend als twee onafscheidelijke octopussen: Ten en Tango. Jullie doel is om de kwaadaardige Chef Murgó te verslaan. Samen moeten jullie een hoop obstakels overwinnen in deze verraderlijk lastige platformer. De game mag er dan wel schattig uitzien, het vergt heel wat precisie en nauwkeurige timing om de levels tot een goed einde te brengen. En reken maar dat de moeilijkheid elk level verder wordt opgeschroefd. De game is in principe gericht op lokale co-op. Speel je liever alleen? Dat kan ook! Dan bestuur je gewoon beide octopussen. Voordeel: niemand kan het voor je verpesten en jullie samen in de afgrond storten. Nadeel: je kunt niemand anders de schuld geven als je zelf een fout maakt. De game ondersteunt bovendien crossplay, dus je kunt ook samenspelen met iemand die de vorig jaar verschenen Steam-versie heeft.

Hoe de gameplay eruitziet, kun je in onderstaande trailer bekijken. Ga jij dit avontuur solo of co-op aan? Laat het ons weten in de comments.