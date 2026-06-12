Heavo Ho 2 krijgt Switch en Switch 2 releasedatum + nieuwe trailer

Devolver Digital en Le Cartel hebben de releasedatum van Heavo Ho 2 gedeeld. Dit vervolg op de hilarische multiplayer game werd begin dit jaar aangekondigd, maar had op dat moment nog geen releasedatum staan. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 16 juli kun je met 2-4 spelers dit creatieve samenwerkingsavontuur aangaan. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Maak je klaar voor weer een nieuwe doldwaas multiplayer avontuur waarbij je vooral goed je handen moet vasthouden! Pak vast, laat los en slinger jezelf door 8 compleet nieuwe werelden. Ontdek nieuwe scenario’s en mechanieken en gebruik een hele waslijst aan gadgets, waaronder hendels, sleutels, drones en saus flessen. Genoeg te doen dus! Voor het eerst is de game daarnaast volledig online co-op te spelen, naast de traditionele couch co-op waar de game zo bekend mee werd.