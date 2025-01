Nippon Ichi Software president Tetsuhisa Seko is op 54-jarige leeftijd overleden

Nippon Ichi Software heeft vandaag laten weten dat hun CEO Tetsuhisa Seko op 54-jarige leeftijd is overleden. Seko werd geboren op 21 januari 1971. Seko kwam bij het bedrijf werken in maart 2002. In 2005 werd hij de General Manager of Business Content Division en is sindsdien erg gegroeid binnen het bedrijf. Totdat hij in juli 2023 de CEO werd. Hij was ook de directeur van NIS America. NIS heeft in een verklaring vermeld dat Seko’s baan niet direct zal worden vervangen en dat het aantal bestuurders nog steeds voldoet aan de wettelijke vereisten. Nippon ichi Software werd opgericht in 1931 en is tegenwoordig voornamelijk bekend van de Disgaea en Phantom Brave franchises.