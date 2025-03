Nippon Ichi Software onthult vijf nieuwe Switch-games

Nippon Ichi Software heeft vandaag vijf nieuwe projecten aangekondigd voor de Nintendo Switch: Curse, Gobble, Kyouran, Renju en Shinigami Hime. De eerste drie verschijnen later dit jaar, terwijl de andere twee gepland staan voor 2026.

Curse is een duistere RPG waarin spelers een door vloeken geteisterde stad moeten redden en moeilijke keuzes moeten maken over hoe lang ze de vloek verdragen. Gobble biedt snelle actie in comic book-stijl, waarin een jongen vijanden opeet om hun krachten over te nemen. Kyouran is een intense actie-RPG met gigantische eindbazen en extreem hoge levels. Renju duikt in het horrorgenre en volgt een journalist die vervloekt raakt na het onderzoeken van een stadslegende. Shinigami Hime brengt een sprookjesachtige, maar duistere wereld tot leven met handgetekende illustraties. Met deze gevarieerde line-up belooft Nippon Ichi Software opnieuw unieke en meeslepende ervaringen. Fans van de studio kunnen zich verheugen op zowel actie als horror en mysterieuze verhalen.

