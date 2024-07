Oldskool racegame Steel Racer scheurt naar de Switch

Gaat er iets boven retro-racen?

Je had hem misschien al in onze Release Radar zien staan, maar eind deze week is het grote assortiment Switch-games een retro-racegame rijker: Steel Racer komt op 26 juli uit voor de Nintendo-console. Dat heeft Ratalaika Games onlangs aangekondigd.

Steel Racer, oorspronkelijk ontwikkeld door lightUp, is duidelijk geïnspireerd op oude racegames uit de jaren 80 en 90, zoals ook te zien is in de onderstaande trailer. In de game race je op 50 circuits, verdeeld over vijf verschillende terreinzones. Met drie tractie-instellingen maak je het jezelf zo moeilijk of gemakkelijk als je zelf wilt – het moet natuurlijk wel leuk blijven. Door races te winnen, verdien je centjes. Die investeer je natuurlijk weer in je bolide door hem steeds meer te customizen.

Vanaf vrijdag zal Steel Racer digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Hij zal € 4,99 kosten.

Op zoek naar meer retro racing? Misschien zijn games als Horizon Chase Turbo of opvolger Horizon Chase 2 ook wel iets voor jou!