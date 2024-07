[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

The Star Names EOS

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 23 juli 2024

The Star Named EOs is een puzzel avonturen game met een diepgaand verhaal. De game focust zich rond foto’s, dus verwacht veel foto’s te maken in een prachtig handgetekende wereld. Jij speelt Dei, een jonge fotograaf. Toen hij klein was kreeg Dei altijd foto’s van zijn moeder wanneer die op reis was. Deze lieten altijd de plekken zien waar ze als laatst geweest was. Maar op een dag merkt Dei iets vreemds aan de foto’s, iets dat zijn wereldbeeld op zijn kop kan zetten. Geleid door de woorden van zijn moeder gaat hij op reis om de waarheid te zoeken achter haar verdwijning.

Arranger: A Role-Puzzeling Adventure

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 25 juli 2024

In Arranger moet je je eigen weg vinden in een wereld vol doordachte puzzels, waarbij je lanzgaam jezelf ontdekt. Jij speelt als Jemma, een buitenbeentje die zichzelf probeert te vinden in de vreemde, constant veranderende wereld. Wanneer jij beweegt, beweegt de wereld om je heen ook. Volg het raster en speel deze schuifpuzzel als een RPG, maar dan zonder XP en inventaris om te beheren. Volgens de ontwikkelaars worden alle RPG-elementen in de wereld zelf behandeld.

Astoria: Fate’s Kiss

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 25 juli 2024

Even wat geschiedenis: Lovestruck was een app voor mobiele telefoons met vele otome-verhalen. Deze was in het Westen best geliefd, totdat Voltage Inc. de stekker er uittrok en de verhalen voorgoed verloren gingen. Of tenminste, dat dachten we. Een tijdje geleden dook er een levensteken op van één van deze verhalen, met de hint dat deze zou verschijnen voor consoles. En dat klopte! Het verhaal van Astoria: Fate’s Kiss speelt zich af in New York, in een wereld waar goden en mensen samenleven. Een geheime organisatie probeert de goden en monsters uit de Griekse mythologie in toom te houden. Tot op een dag vijf Griekse goden jou, als werknemer van de organisatie, om hulp vragen. Zal er liefde in het verschiet liggen?

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 juli:

– 23 juli: Exophobia

– 23 juli: Werewolf Purgatory

– 23 juli: Conscript

– 23 juli: Conscript – Deluxe Edition

– 24 juli: Chrysolite

– 24 juli: Super Woden GP II

– 24 juli: Super Woden GP Collection

– 24 juli: Auto Empire – Dealer Car Simulator

– 25 juli: Tokyo Xanadu eX+

– 25 juli: Monument Invasion

– 25 juli: Some Some Convenience Store

– 25 juli: Poppy Cars

– 25 juli: Sketch Personality Test

– 25 juli: Daydream: Forgotten Sorrow

– 25 juli: Shikon-X Astro Defense Fortress

– 25 juli: Abathor

– 25 juli: Harvest Days

– 25 juli: Uncover the Triad of Terror

– 25 juli: Tactical Bandits

– 25 juli: Seven Nights Ghost

– 25 juli: The Legend of the Dragonflame High School 3

– 25 juli: Fishing Break

– 25 juli: Escape Fear 2: Hide and Seek Horror

– 25 juli: Pair Horror

– 25 juli: Sansbansen Plus

– 25 juli: Hollow Cocoon

– 25 juli: Speed Overflow

– 25 juli: Hidden Cats in Rome

– 25 juli: Exhausted Man

– 25 juli: Ringtorn Saga

– 26 juli: Sportitions

– 26 juli: Hellpit: 3d Platformer

– 26 juli: Steel Racer

– 26 juli: Faster than Bolt

– 26 juli: Cyber Racers: Retro Neon Punk Drift

– 26 juli: Fit my Dog

– 26 juli: Jewel Fight: Heroes of Legend

– 26 juli: Ao Oni

– 27 juli: Galaxy Mania

– 27 juli: Urban Survival Simulator: The Bum’s Journey

– 27 juli: Inflatables

– 27 juli: Thief Simulator: Heist Master

– 28 juli: Little Army

