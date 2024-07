Mijnenveger leeft voort in Dreamsweeper

De vloer is niet lava, maar een mijnenveld.

Wie de oudere computers nog heeft gebruikt, is natuurlijk bekend met Mijnenveger. Het in Windows geïntegreerde spelletje heeft bij velen voor flink wat tijdverdrijf (en misschien ook een tikkeltje frustratie) gezorgd. Nu komt er een nieuwe game uit die veel elementen uit dit nostalgische spel moet bevatten: Dreamsweeper.

De titel is onlangs aangekondigd door Etherlight en Oatmello. Hoewel ze hebben bevestigd dat Dreamsweeper ook naar de Switch zal komen, is hiervoor nog geen release window bekend. Op Steam komt de game vandaag uit, dus hopelijk laat een Nintendo-release niet al te lang op zich wachten. Wel hebben we al een trailer voor je in de aanbieding. Die bekijk je hieronder:

Ondanks de eerste vergelijking met Mijnenveger moge het wel duidelijk zijn dat Dreamsweeper meer is dan alleen Mijnenveger 2.0. De game wordt omschreven als een mix tussen een dungeon crawler en een ‘Minesweeper roguelike’, aangevuld door rustgevende lo-fi-muziek. In de trailer zien we hoe dat werkt.

In het kort draait het in Dreamsweeper om het trotseren van je angsten. Je speelt als een meisje dat kampt met angsten en elke nacht, als ze in slaap is gesukkeld door te luisteren naar lo-fi, in een droomwereld terechtkomt. Deze wereld is procedureel gegenereerd en barst van de Mijnenveger-puzzels om op te lossen, collectibles om te vinden, en monsters (de angsten) om te verslaan. Hiervoor krijg je gedurende de game verschillende items en accessoires die je moeten helpen. Je hele avontuur in Dreamsweeper wordt bovendien vergezeld door een chille lo-fi-soundtrack, geschreven door de eerder genoemde Oatmello. Mocht je niet kunnen wachten – de muziek is al op YouTube en Spotify te vinden.

Zodra er meer informatie bekend is over een releasedatum, lees je dat natuurlijk hier bij ons.