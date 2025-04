Paul Rudd schittert (opnieuw) in Nintendo-commercial

Nintendo heeft het Paasweekend in stijl ingeluid met een gloednieuwe commercial voor de Switch 2. En daarin keert een oude bekende terug! Niemand minder dan Paul Rudd steelt de show in deze video van 90 seconden. Voor fans van het eerste uur is dit wel een hele leuke throwback naar de jaren 90, toen Rudd exact hetzelfde deed. Deze nieuwe reclamevideo is dan ook heel bewust een speelse knipoog naar de oorspronkelijke SNES-commercial.

Ken je de video uit 1991 nog? Dan zijn de overeenkomsten je misschien allang opgevallen. Even buiten beschouwing gelaten dat Paul Rudd ze letterlijk benoemt in deze nieuwe video. Zo draagt Rudd dezelfde lange jas en kralenketting, en heeft hij een al even.. eh.. hip.. kapsel als 34 jaar geleden. Hij ziet er sowieso grotendeels nog hetzelfde uit, maar dat komt wellicht eerder door het feit dat deze man gewoon niet ouder lijkt te kunnen worden. Waar de originele commercial eindigt met “Now you’re playing with power. Super power”, sluit Rudd de Switch 2-commercial af met “It’s nice playing with power, but this is better. Because now we’re playing together. Super together!” Cheesy? Misschien. Maar er is weinig zo effectief als nostalgie.

De commercial is een blast from the past, maar zet natuurlijk ook enkele aspecten van de Switch 2 centraal. We zien Rudd fanatiek Mario Kart World spelen en uitgebreid gebruikmaken van de nieuwe Game Chat-functie. Dat doet hij natuurlijk niet alleen, want hoewel de Ant-Man-acteur voornamelijk degene is die in de schijnwerpers staat, zien we nog een paar bekende gezichten deelnemen aan deze Mario Kart-sessie. Wie goed oplet en zich niet laat afleiden door de vraag hoe het kan dat deze man er 34 jaar later nog steeds hetzelfde uitziet, herkent misschien Joe Lo Truglio (Brooklyn 99) en comedian Jordan Carlos.

GameSpot heeft een zelfs een korte vergelijkingsvideo gemaakt tussen de SNES-variant en de nieuwe Switch 2-versie: