Square Enix wil multiplatformstrategie verder uitrollen met extra focus op Switch 2 

Square Enix CEO Takashi Kiryu heeft op X benadrukt dat het bedrijf “veelbelovende IP’s wilt verfijnen en volop blijft inzetten op een multiplatformaanpak”. Hierbij werd de Nintendo Switch 2 nadrukkelijk genoemd als belangrijk platform voor de toekomst. Zijn bericht is hieronder te lezen.

"We will polish promising IPs and so that we can deliver certain upside from those new IPs. On top of that we'd like to further promote the multi-platform strategy especially the Nintendo switch 2."- Square Enix CEO. — David Gibson (@gibbogame) May 14, 2026

Deze uitspraak is niet helemaal onverwacht. Square Enix heeft de Switch 2 sinds de release al ondersteund met releases rond bijvoorbeeld Final Fantasy en Dragon Quest. Hiermee lijkt de uitgever zijn eerdere koers richting bredere platformreleases steeds concreter uit te voeren.

Wat deze uitspraak op de langere termijn exact betekent, is nog niet bekend, maar de kans lijkt groot dat meer grote franchises van de uitgever hun weg naar Nintendo’s nieuwe systeem zullen vinden. De Switch 2 ports van Final Fantasy VII en de onlangs verschenen Dragon Quest-games zijn al een sterk begin. Voor fans van de uitgever is dit in ieder geval een positief signaal.