Pete Hines vertelde Game Informer dat Bethesda ooit bezig was met een Fallout 4 port voor de Switch

Voormalig Game Informer journalist Imran Khan heeft op Reset Era vertelt dat Bethesda ooit bezig was met een Fallout 4 port voor de Switch. Helaas is het project nooit van de grond gekomen. Khan heeft het volgende over de port vertelt: “Dit werd enkele jaren geleden voor de Switch onderzocht. Tot op het punt dat Pete Hines tegen mijn baas zei dat we het konden verwachten. Mijn baas gaf mij toen de opdracht om het verhaal voor te bereiden wat ik ook heb gedaan. Helaas is het er echter nooit van gekomen”.

Een release van Fallout 4 op Nintendo’s hybride console zat er dus niet in. Een exacte reden waarom de port er nooit is gekomen werd niet gegeven. Maar dat de game niet op de Switch is verschenen wilt natuurlijk niet zeggen dat de game later niet alsnog naar de Switch 2 zou kunnen komen. Wie weet zien dit de komende jaren nog wel gebeuren. Had jij Fallout 4 graag op de Switch willen spelen? Laat het weten in de reacties!