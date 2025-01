[Gerucht] Franse YouTuber Julian Telluck beweert dat Nintendo advocaten Genki benaderden op de CES 2025

Zoals je eerder deze week al hebt kunnen lezen heeft de accessoire fabrikant Genki informatie gedeeld over de Switch 2. Nintendo heeft op deze informatie gereageerd en gezegd dat de afbeeldingen en video’s van Genki “niet officieel” waren en dat het bedrijf “geen toegang heeft gekregen tot de hardware”. Een nieuw verhaal van de Franse game YouTuber Julian Telluck doet echter wat anders vermoeden. Hij beweert namelijk dat advocaten van Nintendo Genki op de CES hebben benaderd voor het delen van Switch 2 informatie. Genki had eerder aangegeven dat ze informatie over de Switch 2 zouden delen op het evenement en dat hebben ze ook gedaan. Genki heeft hierop gereageerd en zegt dat zij niks verkeerd hebben gedaan. Ze hebben namelijk nooit een NDA getekend met Nintendo. Bekijk het verhaal van Julian zelf in de video hieronder: